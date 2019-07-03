وكيل أعمال أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع نادي الهلال السعودي

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية على المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الهلال السعودي، سيلتحق نهاية الأسبوع الجاري بمعسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية الذي انطلق، أمس الثلاثاء.

وقال المغربي كريم بلق، وكيل اللاعب في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”بن شرقي الذي انتهت إعارته إلى لانس الفرنسي الشهر الماضي، سيستكمل الإجراءات الرسمية اللازمة في الرياض، قبل دخول المعسكر“.

وأشار وكيل الأعمال إلى أن اختتام منافسات الدوري الفرنسي في أواخر رمضان الماضي أدى إلى تأخر وصول بن شرقي إلى الرياض نظير تمتعه بإجازته الموسمية.

وشدد بلق على أن المهاجم المغربي لا يزال لاعبًا هلاليًا، وبقاؤه مع الفريق من عدمه يحدده الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الأزرق الجديد.

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