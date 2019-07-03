وجدة.. احتجاج الساكنة بسبب موقع مستودع لتخزين الحبوب

هبة بريس : وجدة

إشتكت ساكنة زنقة الأطلس بحي بودير بوجدة بتواجد مستودع لتخزين الحبوب وسط الساكنة لما خلفه من أضرار عدة.

وحسب الشكاية الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه،والموجهة للسلطات قصد التدخل، حيث تتمثل أضرار تواجد مستودع الحبوب وسط الساكنة من هجوم الفئران والجردان على المنازل المحاذية له مع انتشار الحشرات وهجومها عبر الأبواب والنوافذ مما نجم عنها إتلاف الأفرشة، وكذا انبعاث غبار ملوث من المستودع مما يؤدي إلى إصابة الأطفال والمسنين لأمراض جلدية وصدرية، بالإضافة للضجيج التي تخلقها المعدات والآلات أثناء التفريغ .

وتضيف الشكاية كذلك، إلى قيام الشاحنات الضخمة عند محاولة ولوج المستودع بإتلاف الأرصفة ( زنقة عرضها 10 امتار) وتضرر قنوات صرف الماء المنعدم من ثقل الحمولة وما يليها من ضجيج مزعج للساكنة في أوقات عمل غير مناسبة .

كما تلتمس من السلطات إتخاذ تدابير استعجالية لإزالة هذا المستودع وسط الساكنة حماية لصحتهم ولأطفالهم، وتتأسف للترخيص لمباشرة نشاطه والأليق إقامته خارج المدينة وفق معايير الصحة والسلامة للمواطنين .

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