طقس الأربعاء .. استمرار حرارة الجو بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار شيئا ما بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، والسايس.

وستتمركز سحب شيئا ما غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط، ومن المحتمل أن تصل محليا إلى السايس، والريف وإلى الواجهة المتوسطية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع استمرار انتشار سحب منخفضة محليا قرب السواحل وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

كما ستهب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وستهب من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية وأحيانا غربية بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و 30 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 20 و 25 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات، وقرب السواحل، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة جنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و 44 درجة بكل من أقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

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