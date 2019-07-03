الجزائر .. اعتقال نجل عبد المالك سلال وإيداعه الحبس المؤقت

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هبة بريس - وكالات
أكدت وسائل إعلام جزائرية الأربعاء 03 يوليوز، أنه تم إيداع نجل الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت، بالإضافة إلى مدير ديوان رجل الأعمال علي حداد.
وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية، إنه تم أيضا إيداع رجل الأعمال أحمد معزوز مالك مجمع معزوز الحبس المؤقت، كما تم سماع إفادات عدة متهمين وشهود في قضية معزوز لتركيب السيارات.
للإشارة فإن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد استمع لإفادات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في ملف معزوز، كما استمع قاضي التحقيق لإفادات وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في ملف معزوز، بحسب نفس المصدر.
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المجموع 3 آراء
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Driss
في 12:07
الغریب في الامر انه لماذا لم یقم القضاء بهذه الاجراءات في عهد بوبفليقة ولكن دوام الحال من المحال والفاهم يفهم .ولکن جمیل جدا حتی محاکمتهم حالیا ومعاقبتهم لکي لا یحدو القادمون حدوهم ویتطاولون علی خیرات الجزایزیین.
Marokkii
في 15:40
القايد صالح يتغدى باصدقاء الامس قبل ان يتعشو به لانه خائف من الشعب الجزائري