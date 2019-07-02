عالقون مغاربة في مطار مدريد يناشدون وزارة الخارجية بالتدخل العاجل

سير الإيحيائي _ مكتب هبة بريس بمدريد _

ظروف صعبة تلك التي لا زال يعاني منها قرابة 200 مهاجر مغربي يقيمون جلهم بالعاصمة مدريد بعدما ألغيت رحلتهم المقررة يوم أمس الإثنين نحو مطاري الناظور والدار البيضاء إنطلاقا من مطار “أدولفو سواريز” بمدريد.

وحسب المتضررين الذين إتصلوا ب “هبة بريس” تبين أن شركة بلجيكية هي من كانت ستؤمن هذه الرحلة ( مدريد _ الناظور) زوال يوم أمس الإثنين قبل أن يتم إشعار المسافرين في اللحظات الأخيرة بقرار الإلغاء ودون إعطاء الأسباب ، موازاة مع ذلك وبنفس الطريقة تم إلغاء رحلة أخرى متوجهة نحو العاصمة الإقتصادية للمملكة حيث كانت مقررة في حدود السابعة مساءا وعلى متنها حوالي 90 مسافرا بينهم مسنين وأطفال وحوامل.

أمام هذا الوضع _حسب المصدر _ نظمت المجموعتين معا إحتجاجا داخل المطار وعلى مدرج الطائرة ما إستدعى تدخلا أمنيا لإخراجهم وتوزيعهم على فنادق مجاورة وإعطائهم وعودا بمعالجة الوضع في أقرب الآجال، غير أن تمة أمورا لا زالت لحد كتابة هذه الأسطر مبهمة ولا تتماشى مع سمعة أحد أشهر المطارات الأوروبية.

وناشد العالقون عبر موقع “هبة بريس” السلطات المغربية التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة سيما وأن العدد يتجاوز المائتين بعدما تبخرت وعود شركة الملاحة الجوية في نقلهم نحو الوطن.

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