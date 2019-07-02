” س.س بيئة” تستعرض آليات وتقنيات جديدة لجمع أزبال مدينة سيدي سليمان ( فيديو)

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

شهدت ساحة مرجان بمدينة سيدي سليمان صباح اليوم، عملية عرض مجموعة من المعدات و الآليات الحديثة و المدرجة ضمن دفتر التحملات المتعلق بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة سيدي سليمان، و هي الصفقة التي كانت قد نالتها في وقت سابق شركة ” كازا تيكينيك” و التي تفرعت عنها شركة ” S.S BAY’A” بموجب العقد التي يربطها مع مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، حيث أشرف على عملية معاينة المعدات و الآليات الجديدة و التي جرت في جو احتفالي الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي سليمان، رفقة رئيس مجموعة الجماعات الترابية “بني احسن للبيئة”، و المدير العام لشركة كازاتيكنيك، وعدد من المسؤولين الترابيين، والأمنيين، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، رفقة ممثلي المصالح الخارجية للوزارات، و عدد من المسؤولين في ذات الشركة.

و في تصريح له بالمناسبة، قال “سعيد مبروك” المدير العام لشركة “كازا تيكنيك” و التي أصبح فرعها بسيدي سليمان يحمل اسم “بيئة س.س” أن ” هذا الاستعراض الاحتفالي يأتي في إطار حرص الشركة على الرقي بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين بمدينة سيدي سليمان، و تجويد خدمات مرفق النظافة، الأمر الذي استدعى معه اقتناء آليات و معدات جديدة، مع الحرص على الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في عمال شركة النظافة، هؤلاء الذين أطلقت عليهم شركتنا صباح اليوم اسم “عون صحة” و ذلك لما يرمز له هذا الاسم من دلالات عميقة تقديرا للمجهودات التي تبذلها هاته الفئة في سبيل نظافة المدينة” مضيفا أن “الشركة تعول على التعاون الإيجابي للمواطنين في التعامل الإيجابي مع أعوان النظافة من خلال احترام أوقات جمع النفايات وتجنب إلقاء النفايات بالطرق العامة” كما نوه المسؤول ذاته بالتعامل الإيجابي الذي أبداه المسؤولون الترابيون رئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة في هذا الصدد.

وعلى صلة بالموضوع أكد “منصف عقيدة” المسؤول التجاري لشركة “كازا تيكنيك” أنه “بالإضافة إلى حرص الشركة على العناية بالأوضاع الاجتماعية لعمال النظافة، فإن الشركة أخذت على عاتقها تحدي بجعل أحياء و شوارع و أزقة مدينة سيدي سليمان مدينة نظيفة، ترقى لمستوى نظافة المدن النموذجية، الأمر الذي جعل الشركة تحدث و لأول مرة تقنيات جديدة لجمع النفايات، حيث جرى صباح اليوم استعراض نموذج جديد لتقنيات جمع الأزبال ( الحاويات المدفونة) على شاكلة ما هو معمول به بالدول الأوروبية” يقول منصف عقيدة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن العقد المبرم بين شركة التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية و المشابهة لها بمدينة سيدي سليمان، و الذي أبرمته مع مجموعة الجماعات بسيدي سليمان إلى فترة تمتد إلى سبع سنوات ، حيث تم في هذا الصدد عقد لقاءات تواصلية بمقر عمالة الإقليم مع فعاليات المجتمع المدني، و ممثلي الوداديات السكنية بحضور ممثلي نقابات عمالية و ممثلي الشركة، كان الهدف منها رسم خارطة طريق لعمل الشركة من أجل تدبير أمثل لقطاع النظافة.

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