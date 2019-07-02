هؤلاء خصوم الفرق المغاربية في ثمن نهائي ‘الكان’

هبة بريس ـ رياضة

يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره البنيني، ثالث المجموعة السادسة، في الدور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وستقام هذه المباراة يوم الجمعة 5 يوليو بملعب السلام بالقاهرة.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة بتسع نقاط جمعها من ثلاث انتصارات على التوالي على منتخبات ناميبيا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وفي حال تأهل “أسود الأطلس” في هذا اللقاء، سيواجه المنتخب الفائز في مباراة السينغال وأوغندا.

في المقابل، سيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم يوم الأحد 7 المقبل نظيره الغيني بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

واحتل المنتخب الغيني المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد منتخب مدغشقر الذي تصدر المجموعة ونيجيريا التي حلت ثانية.

وينتظر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الغاني في ثمن النهائي في مباراة ستقام يوم الإثنين 8 يوليو.

جاء ذلك بعدما احتل “نسور قرطاج” الرتبة الثانية إثر تعادل مع موريتانيا.

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