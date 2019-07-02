الكاميرون تتأهل في المركز الثاني وتصطدم بنيجيريا وبنين تحقق إنجازا تاريخيا بـ”الكان”

هبة بريس ـ رياضة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وفشل منتخب الكاميرون في تجرمة سيطرته على مجريات اللقاء إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، يحصل منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.

وبهذا يكون المنتخب الكاميروني تأهل بصفته وصيف المجموعة السادسة ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري في دور ثمن النهائي.

فيما تأهل منتخب بنين، لأول مرة في تاريخه، بصفته واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبصعود منتخب بنين لهذا الدور يودع منتخب كينيا البطولة رسميا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0