سقوط عوني سلطة متلبسين بالرشوة بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية امن مراكش، يوم امس الاثنين من توقيف عون سلطة برتبة (شيخ) متلبس بتسلم ظرف بريدي يحتوي على مبلغ 15000 درهم، من طرف سيدة قامت بالتبليغ عنه عن طريق الرقم الاخضر الخاص للتبليغ عن الرشوة، في سياق مواجهة تعرض المواطنين للابتزاز، من خلال طلب رشوة، أو عرض رشوة عليهم.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان الضحية تعرضت للابتزاز من طرف عوني السلطة، حيث قامت بتسجيل الاول بواسطة هاتفها النقال، والتبليغ عن الشيخ بواسطة الرقم الاخضر، ليتم نصب كمين محكم من قبل عناصر الشرطة القضائية بحضور نائب الوكيل العام الذي عاين تسلم الموقوف للظرف من قبل الضحية.

وافادت نفس المصادر، ان عناصر الشرطة القضائية قامت بتوقيف عون السلطة الثاني مباشرة بعد تقديم الضحية للتسجيل الصوتي، الذي يكشف تفاصيل الاتفاق حول مبلغ الرشوة، مقابل السماح للضحية بانشاء طابق ثاني بالحي المحمدي ديور المساكين.

الى ذلك ، تم اقتياد الجميع صوب ولاية امن مراكش، من اجل تعميق البحث، ووضعهم تحت الحراسة النظرية لتقديمهم امام النيابة.

ولم تستبعد نفس المصادر، ان يعرف الملف تورط اشخاص اخرين في الملف بعد استدعاء عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المشتبه فيهم بالملف.

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