” الدستوري” يتبرأ من بيان منسوب إليه يسيء لكلية سطات

هبة بريس_ الرباط

خرج حزب الاتحاد الدستوري في شخص كتابته الاقليمية بسطات، ببيان توضيحي حصلت هبة بريس على نسخة منه، تتبرأ من خلاله من واصفته بـــ (البيان المنسوب للمكتب المحلي للشبيبة الدستورية بمدينة ابن احمد) والمعنون بـــ “فرعون كلية الحقوق بسطات تحت المجهر”، تناول مضمونه الشأن الداخلي لهذه الكلية، وهو ما اعتبرته الكتابة الاقليمية أمرا مرفوضا كون الأمر لم يعرض على الأجهزة الحزبية المسؤولة للموافقة على نشره، مشيرة أنها وفي حالة معالجة القضايا المرتبطة بقضايا التعليم المدرسي أو الجامعي فإنها تسلك في ذلك القنوات الرسمية بما في ذلك طرح أسئلة كتابية أو شفوية على الجهات المعنية بقبة البرلمان، داعية إلى عدم زج الحزب في صراعات شخصية على حد وصف البيان.

ويذكر، أن بلاغا للرأي العام منسوب للمكتب المحلي للشبيبة الدستورية بمدينة ابن احمد، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ما وصفها بالأحداث الغير المسبوقة التي باتت تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وما خلفته من ردود أفعال متباينة ساهمت بشكل كبير في اتساع الهوة بين احد الأساتذة بشعبة القانون العام واحد طلبة بسلك الدكتوراه.

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