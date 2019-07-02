احباط محاولة تهريب 14 طنا من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس ـ طنجة

تمكنت المصالح الامنية العاملة بميناء طنجة المتوسط من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة صوب ميناء الجزيرة الخضراء بالجنوب الاسباني .

وحسب المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس” فقد جاء احباط هذه العملية بعد اخضاع الشاحنة لتفتيش دقيق من طرف المصالح الامنية بعدما اثارت لوحات ترقيمها واوراقها شكوك العناصر الامنية قبل صعودها لاحدى الباخرات المتجهة نحو الحنوب الاسباني .

واردفت ذات المصادر ان عملية التفتيش اسفرت عن حجز ازيد من 14 طنا من المخدرات كانت محشوة بعناية واحترافية في اجزاء مختلفة من الشاحنة .

وحضرت فرقة من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة حيث باشرت تحقيقاتها في كيفية وصول الشاحنة الى تلك النقطة المتقدمة من العبور في الوقت الذي لم تسجل فيه اجهزة السكانير اية محاولة لتهريب الكمية الضخمة المحجوزة

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