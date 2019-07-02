توقيف تاجر مخدرات بمنطقة بني مكادة بطنجة

هبة بريس- اس.بويعقوبي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي ومخدر الكوكايين.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، على متن سيارة خفيفة بحي المجد بمنطقة بني مكادة، قبل أن تسفر عملية تفتيش الناقلة عن حجز 2000 قرص إكستازي مخدر و 600 غرام من مخدر الكوكايين معدة للترويج، فضلا عن سلاح أبيض من الحجم الكبير

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاطه الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0