بوليف : الـوزارة وفرت كافة الظروف لتسهيل تنقل مغاربة الخارج

هبة بريس ـ الرباط

أكد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن الوزارة وفرت كافة الظروف لتسهيل تنقل مغاربة الخارج، مبينا أن الوزارة وفرت حوالي 28 سفينة لنقل مغاربة الخارج، وأشار إلى أن 520 ألف مسافر عبروا موانئ المغرب في أسبوع، وتنظيم 616 رحلة أسبوعية أي بزيادة تصل إلى 20 في المائة.

وسجل الوزير، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، عبور 134 ألف سيارة، موضحا أن الوزارة أعدت دفتر تحملات للمجموعة التي ستستفيد من الرخص المتعلقة بالنقل البحري.

وأفاد أن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط المتعلقة بسلامة السفن الداخلية، والموارد البشرية المشتغلة في هذه السفن، وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المطاعم وتنويع العرض، وكذلك على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة، والأمور المرتبطة بما هو إداري.

وأكد أن هناك مجموعة من الاعتبارات التي تم إدخالها في دفتر التحملات، من بينها ضمانة تتمثل في 3 مليون درهم تؤديها الشركات المكلفة بالنقل البحري وعند عدم التزامها يتم الاقتطاع من تلك الضمانات وهذه سابقة سترفع من مستوى الخدمات، يضيف بوليف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0