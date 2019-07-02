نجمة “بوليوودية” مسلمة تعتزل الفن وتختار “طريق الإيمان”

هبة بريس ـ وكالات

أشعلت نجمة “بوليوودية” مسلمة ضجة في الهند بعد قرار اعتزالها الفن، معتبرة أنه يحيد عن طريق الإيمان.

واعتزلت الفنانة الهندية زايرا وسيم، البالغة من العمر 18 عاماً، الأحد الماضي، وقد اشتهرت في دورها بفيلم “دانجال” الذي أنتج عام 2016.

وقالت زايرا: “هذا المجال جلب لي بالتأكيد الكثير من الحب والدعم والإشادة، لكنه قادني كذلك إلى طريق الجهل فابتعدت في سكون ودون وعي عن الإيمان”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وكتبت منشورات متزامنة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: “مع استمراري في العمل في أجواء تتعارض دوماً مع إيماني أصبحت علاقتي بديني مهددة”.

وكان آخر فيلم عُرض لزايرا هو “نجمة في السر”، من إنتاج عام 2017 الذي أدت فيه دور صبية مسلمة تغني في السر لأن أباها ما كان ليسمح لها بذلك.

من جانبها، قالت الممثلة رافينا تاندون: إن “زايرا تجحد قطاعاً فتح لها آفاقاً”، وأضافت في تغريدة على تويتر: “أتمنى فقط أن يرحلوا بكياسة ويحتفظوا بآرائهم الرجعية لأنفسهم”.

فيما قالت مواطنة تدعى “إفرا جان” على تويتر أيضاً: إن “قرار زايرا سيصعب على مسلمات أخريات الاستمرار في مجال التمثيل”.

وأكدت: “ملحوظة، كان يمكنك المغادرة بهدوء، لكنك بهذا الخطاب صعبتِ على كل مسلمة أخرى اختيار مهنة غير تقليدية.. وكأن مجتمعنا لا يكفيه”.

وصعد نجم وسيم، وهي من إقليم كشمير المضطرب، قبل ثلاثة أعوام، عندما أدت دور البطولة مع نجم بوليوود عامر خان.

وفازت بجائزة “ناشونال فيلم أوورد” عن دورها كمصارعة طموحة في فيلم أصبح الأكثر ربحاً في الهند وحظي كذلك بنجاح كبير في الصين.

ونالت أيضاً جائزة “فيلمفير كريتيكس أوورد” عن دورها كمغنية وكاتبة أغنيات مسلمة تصبح شخصية مؤثرة على “يوتيوب”.

وسيعرض الفيلم الأخير لوسيم “ذي سكاي إز بنك”، الذي تشارك فيه إلى جانب بريانكا شوبرا جوناس في الصالات، في أكتوبر القادم.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4