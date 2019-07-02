عصيد يتهم القضاء بالانحياز للرجال على حساب النساء

هبة بريس ـ الرباط

نشر الناشط الأمازيغي والكاتب أحمد عصيد، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، يشيد من خلالها بالفتيات المغربيات اللواتي حصلن على نتائج جيدة في امتحانات البكالوريا، كما هنأ التلميذة “هناء الشقاف” من مراكش، الحاصلة على أعلى معدل في البكالوريا بالمدرسة العمومية.

عصيد كتب يقول :”مرة أخرى تحصد التلميذات المغربيات أفضل وأعلى معدلات النجاح في الباكالوريا مقارنة بالذكور، فلسنوات عديدة ظلّ التفوق الدراسي أنثويا بامتياز، دون أن يغير ذلك شيئا من عقليات الذكور الذين ظلوا يتعاملون باحتقار مع النساء”.

وأضاف ذات الناشط الأمازيغي :” فما زال القضاة في المحاكم المغربية يتحيزون بشكل سافر للرجال، ويبذلون قصارى جهودهم للحيلولة دون أن تنال النساء حقوقهن، وما زال أرباب العمل يجدون صعوبة في إعطاء النساء نفس رواتب الرجال”.

كما وجه سهام النقد لفقهاء الدين بقوله :” وما زال فقهاء الدين ينظرون إلى المرأة من خلال فقه تراثي عتيق أكل الدهر عليه وشرب، وما زالت العائلات تتواطأ في العالم القروي على تزويج الطفلات دون سنّ الرشد وحرمانهن من حقهن في الدراسة رغم ذكائهن الكبير”.

واسترسل ذات المتحدث :” لكن التاريخ يقول إن المستقبل للعقل وللعلم والعمل، ولهذا لا نتصور أن يظل هذا الواقع الرديء على حاله، ولا بدّ أن تصل المرأة المغربية في يوم ما إلى تحقيق المساواة في القوانين والمعاملات والمناصفة داخل المؤسسات”.

وختم عصيد تدوينته بتوجيه التهنئة للتلميذة المغربية هناء الشقاف من مراكش، إثر حصولها على أعلى معدل في الباكالوريا بالتعليم العمومي المغربي لهذه السنة قائلا :” آنها تمثل الأمل وسط واقع محبط بكل المقاييس، في ظل نظام تربوي يعدّ من بين الأنظمة الأكثر تدهورا في العالم”.

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