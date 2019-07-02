وزارة بنعتيق تمنع “جمع المساعدات” من أجل نقل جثامين المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن وزارته صرفت ما يفوق 197 مليون درهم منذ العام 2010 على نقل جثامين مغاربة العالم.

وأوضح بنعتيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، ان الحكومة خصصت منذ العام 2010 إلى اليوم أكثر من 197مليون درهم، لنقل جثامين المغاربة في وضعية صعبة، من بلدان المهجر نحو المغرب، بمتوسط 35 مليون درهم في السنة.

وأكد الوزير المنتدب، على منع وزارته وبشكل رسمي “جمع المساعدات” في المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل نقل جثامين المغاربة، مشددا على أن نقل جثامين الأفراد في وضعية هشة، “جزء من مهام الوزارة وجزء من الدفاع عن حقوق مغاربة العالم”.

وأضاف بنعتيق، أن الوزارة وفي إطار دفاعها عن حقوق مغاربة العالم، وقعت 25 اتفاقية مع مكاتب محاماة عبر العالم، خصص لها غلاف مالي قدر ب3مليون درهم، من أجل توفير محامين يكونون رهن إشارة المغاربة في بلدان الاستقبال.

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