رسميا : المغرب يتعرف على خصمه في دور الثمن

ادريس دحني - هبة بريس

سيواجه المنتخب الوطني المغربي رسميا نظيره البينيني في دور الثمن بعد تعادل هذا الاخير مع الكاميرون بدون أهداف ليضمن التأهل كأفضل ثالث .

وضيع المنتخب الكاميروني التأهل كمتصدر لمجوعته ليواجه نيجيريا في دور الثمن , في حين ستواجه اوغاندا منتخب السنغال , وسيتم التعرف على باقي المواجهات بإنتهاء مباريات المجموعة الخامسة والتي ستنطلق بعد قليل .

وستدور مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني يوم الجمعة على أرضية ملعب السلام انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا، برسم افتتاح دور ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية .

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