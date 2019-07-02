رسميا : المغرب يتعرف على خصمه في دور الثمن

نُشر بتاريخ :  2019-07-02 - 19:02
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ادريس دحني - هبة بريس

سيواجه المنتخب الوطني المغربي رسميا نظيره البينيني في دور الثمن بعد تعادل هذا الاخير مع الكاميرون بدون أهداف ليضمن التأهل كأفضل ثالث .

وضيع المنتخب الكاميروني التأهل كمتصدر لمجوعته ليواجه نيجيريا في دور الثمن , في حين ستواجه اوغاندا منتخب السنغال , وسيتم التعرف على باقي المواجهات بإنتهاء مباريات المجموعة الخامسة والتي ستنطلق بعد قليل .

وستدور مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني يوم الجمعة على أرضية ملعب السلام انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا، برسم افتتاح دور ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية .

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