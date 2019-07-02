مجلس النواب “يفضح” البرلمانيين المتغيبين

هبة بريس ـ الرباط

قام البرلمانبكشف أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلسات الغرفة الأولى وذلك بإعلان أسمائهم في مستهل جلسة علنية، أمس الاثنين.

في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قام أمين المجلس بتلاوة أسماء البرلمانيين الذين تغيبوا عن الجلسات العامة للمرة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي خلال هذه الدورة، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وينص هذا النظام على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

وإلى جانب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستطبق على المتعيببن أيضا المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من التعويض الشهري الممنوح لهم، وذلك بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب دون عذر مقبول.

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