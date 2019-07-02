تنصيب نجاة معلا امجيد ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة

هبة بريس ـ الرباط

أشرف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء بنيويورك، على تنصيب المغربية نجاة معلا امجيد ممثلة خاصة له معنية بالعنف ضد الأطفال، بدرجة أمين عام مساعد.

وتخلف انجاة معلا امجيد التي تم تعيينها في هذا المنصب في 30 ماي الماضي، البرتغالية مارتا سانتوس بايس، التي كانت أول ممثلة خاصة معنية بالعنف ضد الأطفال.

و معلا امجيد طبيبة أطفال كرست حياتها خلال العقود الثلاثة الماضية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، كما شغلت منصب رئيسة قسم طب الأطفال ومديرة مستشفى الحي الحسني للأم والطفل بالدار البيضاء، وهي عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة لجمعية “بيتي”.

وعملت امجيد بين سنتي 2008 و2014 كمقررة خاصة للأمم المتحدة حول ملف الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا. وهي أيضا خبيرة مستشارة في مشاريع واستراتيجيات وسياسات وطنية ودولية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأطفال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0