بنشعبون يعلن تاريخ نشر “آجال الأداء” لكل مؤسسة عمومية

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم ابتداء من أكتوبر المقبل العمل بتدبير جديد يتمثل في نشر، وبصفة شفافة، آجال الأداء لكل مؤسسة عمومية وجعلها في متناول الجميع.

وقال بنشعبون، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” تزايد عدد الشركات المهددة بالإفلاس بسبب شح السيولة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إنه تم الرفع من نسبة الفائدة التي تؤدى عن التأخر في الأداء حيث أصبحت 5.25 في المئة في سنتي 2019 و2020 و6.25 ابتداء من يناير 2021.

واشار بنشعبون إلى أن التدابير المتخذة أثمرت عن تقليص آجال الأداء في المعدل بـ14 يوما بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية و19 يوما بالنسبة للجماعات الترابية.

وأبرز الوزير أن الحكومة، وبصفة خاصة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بادرت في شتنبر الماضي إلى اتخاذ عدد من التدابير لتقليص آجال الأداء.

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