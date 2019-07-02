بالفيديو : برلمانيو حزب بريكست يديرون ظهورهم للنشيد الأوروبي

هبة بريس ـ وكالات

أدار نواب بريطانيون من حزب “بريكست” المعادي للاتحاد الأوروبي ظهورهم أثناء عزف النشيد الأوروبي خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان الأوروبي الجديد، اليوم الثلاثاء في ستراسبروغ بفرنسا.

وأكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن نايجل فاراج، رئيس حزب “بريكست”، استغل بدء أولى جلسات البرلمان الأوروبي لتأكيد موقفه المناصر للخروج بأي شكل.

وقال فاراج: “لا أؤمن بكلمة يقولونها، وفي حالم لم يتموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، فلن أقف مكتوف الأيدي”.

بدوره قال رئيس الجلسة الافتتاحية، الإيطالي أنطونيو تاياني: إن “الوقوف أثناء عزف النشيد الأوروبي ينبع من مبدأ الاحترام ولا يعني القبول بأوروبا، حيث نقف عندما نستمع للنشيد الوطني لأي دولة”.

وكان حزب بريكست الذي قام على أنقاض حزب يوكيب بزعامة فاراج، والمعروف بمعاداته للمشروع الأوروبي، شارك في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة وأرسل 29 نائباً إلى ستراسبورغ بهدف الدفع باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد حتى من دون اتفاق.

وتأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد من 29 مارس الماضي إلى 31 أكتوبر القادم، بسبب عدم تمرير البرلمان البريطاني للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الأوروبيين حول آلية الانسحاب.

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