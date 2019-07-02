بوادر انفراج ملف “الطلبة الأطباء” .. الداخلية تتدخل وتعيين لجنة للنظر في الملف المطلبي

نُشر بتاريخ :  2019-07-02 - 18:42
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لبنى أبروك – هبة بريس

بعد نجاحها في حل ملف الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات التلاميذ ضد الساعة الاضافية، وتجاوز حالة “البلوكاج” التي عرفها “الحوار الاجتماعي”، علمت هبة بريس أن وزارة الداخلية تدخلت لايجاد حل لأزمة “طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وأفاد مصدر مطلع للجريدة، أن ممثلين عن تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عقدوا اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزارة الداخلية، مر في جو ايجابي، تميز بالتواصل الفعال والرغبة في الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تعيين لجنة تضم ممثلين عن الطلبة والاساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ووزارة الصحة ووزارة المالية وكذا الأمانة العامة للحكومة.

وسينطلق عمل اللجنة المذكورة، يضيف مصدرنا، الأسبوع الجاري وستنتهي شهر دجنبر القادم، لافتا الى أن أول النقاط التي ستدرسها اللجنة، تتمثل في مناقشة الملف المطلبي و توقيع محضر اتفاق مع الطلبة لاستئناف دروسهم وتدريباتهم.

وتابع المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق أيضا على اعادة النظر في منظومة دراسة الطب، حيث سيكون ممثلو الطلبة والاساتذة أطرافا أساسية في هذا الاصلاح، عبر الاستماع الى مقترحاتهم والأخذ بمجملها. يقول مصدر الجريدة

هذا ويشار الى أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قرروا منذ أسابيع مقاطعة الامتحانات والتدرايب، الى حين نظر وزارة أمزاري والدكالي في ملفهم المطلبي.

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2 تعليقان

  1. متفائل

    في 22:44

    والله أتمنى من كل قلبي أن يتفادى الطلبة السنة البيضاء لأن الدراسات الطبية طويلة وشاقة ومكلفة

  2. امين

    في 00:18

    السلام عليكم
    المطلوب من فضلكم ان تضم اللجنة ممثلين عن طلبة القطاع التشاركي وشكرا

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