“السترات الصفراء” تضرب أمازون وتتهمها بـ”تدمير الوظائف”

هبة بريس - وكالات

عطل نشطاء بيئيون انضم إليهم عدد من عناصر حركة أصحاب “السترات الصفراء” الاحتجاجية، مواقع شركة “أمازون” في فرنسا، متهمين شركة البيع الإلكتروني بتدمير الوظائف والإضرار بالكوكب.

وتسلق عدة عشرات من المتظاهرين حاجزا وشقوا طريقهم وصولا إلى مكاتب شركة “أمازون” شمالي باريس الثلاثاء، بحسب صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك وفقا لأسوشيتد برس.

و تحدث النشطاء مع الموظفين ونظموا اعتصاما عند البوابات الأمنية.

وتحدثت وسائل إعلام إقليمية عن احتجاجات في مدينة تولوز جنوبي البلاد وقرب مدينة ليل شمالا.

ويعارض منظمو الاحتجاجات إقامة ثلاث مخازن جديدة تابعة لأمازون مقرر افتتاحها في أنحاء فرنسا، ويتهمون الشركة بقتل الوظائف في الشركات المحلية، ومفاقمة آثار التغير المناخي بسبب الانبعاثات الناجمة عن نقل كميات هائلة من البضائع.

ولم تعقب “أمازون” على الاحتجاجات على الفور.

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