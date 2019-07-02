مصرع 50 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار شاحنة وقود بنيجيريا

هبة بريس - وكالات

قتل 50 شخصا وأصيب 70 آخرون جراء انفجار شاحنة لنقل الوقود في ولاية “بينو” جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن، كريستوفر آفي، وهو مسؤول في الولاية، قوله إن الانفجار وقع أمس الاثنين، أثناء تفريغ وقود الشاحنة في إحدى محطات الوقود.

وأضاف آفي أن الانفجار أدى إلى مصرع 50 شخصا وإصابة 70 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة شملت احتراق منازل مجاورة لمحطة الوقود وتحولها إلى رماد.

كما أعلنت السلطات عقب الانفجار عن اختفاء العديد من الأشخاص جراءه، وعن فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاحنة الحاملة للوقود انقلبت بالقرب من قرية. واحتشد حولها سكان محليون حاولوا جمع الوقود من خزانها. وفي هذه اللحظة اشتعلت النيران في المكان وانتقلت إلى حافلة ركاب كانت تمر بجانب الشاحنة المحترقة.

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