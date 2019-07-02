جريمة قتل بشعة تهز مدينة فاس‎

خالد لعروسي - هبة بريس

انتهت جلسة خمرية بشارع السلاوي بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الثلاثاء02 يوليوز 2019، بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني متأثراً بجروح غائرة أصيب بها خلال تلقيه مجموعة من الطعنات على مستوى جسده .

و نقلت مصادر ل” هبة بريس ” أن الضحية كان في جلسة خمرية داخل “كراج” مع 3 أشخاص و فتاة من الممكن أنه دخل مع أحدهم في خلاف حاد تطور إلى جريمة قتل. مضيفا ، أن المتورطين حاولوا التستر على جريمتهم من خلال مسح أثار الجريمة وتنظيف مكان الحادث، إلا أن الفتاة التي كانت برفقتهم ،سارعت إلى إبلاغ المصالح الأمنية بشارع الأطلس التي حلت بعين المكان، وعاينت وجود “جثة” الضحية داخل “الكراج”.

و فور علمها ، حلت مختلف المصالح الأمنية و السلطات المحلية بمكان الحادث، وقامت عناصر الشرطة التقنية والعلمية، بجمع الأدلة من داخل “الكراج”،كما حلت عناصر الوقاية المدنية من أجل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بغرض التشريح، فيما جرى فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية لجمع المعطيات والأدلة لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.

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