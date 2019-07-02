هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد بعد غد الخميس

هبة بريس

ينعقد، الخميس 04 يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بداية أشغاله، مشروعي قانونين، الأول منهما بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية .

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، بروتوكولا ملحقا بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعتمد بملابو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014 ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، تليه اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة .

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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