باب سبتة : فرقة مراقبة مشتركة بين الأمن والجمارك تضبط 20 كلغ من الشيرا

هبة بريس

تمكنت فرقة مراقبة مشتركة بين الأمن الوطني والجمارك بمعبر باب سبتة، الاثنين، من ضبط 20 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن الفرقة المشتركة للمراقبة بين عناصر المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب عبر المباشرة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة قامت خلال عملية مراقبة روتينية بالعثور على 20 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية مرقمة بالمغرب كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخفاء هذه الكمية من المخدرات على شكل صفائح في مخابئ معدة على مستوى الكراسي الأمامية وخلف الجوانح الخلفية للسيارة.

وقد تمت إحالة سائق السيارة المغربي الجنسية على مصالح الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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