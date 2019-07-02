السلطات العمومية بفاس تشن حملة واسعة لتحرير ساحة فلورانس

خالد لعروسي - هبة بريس

شنت القوات العمومية و السلطات المحلية وبتنسيق مع جميع المؤسسات المسؤولة بفاس يوم الثلاثاء 01 يوليوز2019، حملة واسعة بساحة فلورانس لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين و “الفراشة”، و المقاهي والمحلات التجارية التي تحتل هي أيضا حيزا مهما من الملك العمومي، بعد التذمر والاستياء لدى عموم المواطنين وخصوصا مستعملي الطريق من الراجلين وسائقي السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة.

وجاءت هذه العملية بعد الشكايات المتوالية التي يقوم بها المواطنين للمسؤولين مؤكدين أن ساحة فلورانس وبالضبط قرب جامع التاجموعتي أصبحت تعيش فوضى كبيرة بعد الانتشار السريع للباعة الجائلين،إذ تحولت الطرقات إلى أسواق يومية عشوائية لعرض جميع الأصناف

وشملت العملية، إلى حجز عدد من الكراسي والطاولات وصناديق خشبية و”عربات” كانت تستغل الفضاء العمومي على حساب المارة.

وعرفت الحملة استحسانا من قبل المواطنين، آملين أن تشمل جميع المناطق بدون استثناء، من أجل إعادة الاعتبار للفضاءات العمومية وممرات الراجلين التي باتت محتلة من المقاهي، إلى جانب انتشار العشوائية والروائح الكريهة والأزبال بالمنطقة.

جدير بالذكر ، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبق وأصدر تعليمات صارمة إلى العمال ، من أجل محاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وتوفير البديل المناسب للباعة بالتجوال، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها الشوارع الرئيسية للمدن، وتساهم في تشويه المنظر العام وإفشال مخططات التنمية والتنظيم وكذا إعادة الهيكلة.

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