سلا .. توقيف مفتش شرطة ممتاز ضبط متلبسا بنقل الركاب بدون رخصة

هبة بريس

باشرت الدائرة الأولى للشرطة بمنطقة أمن العيايدة بسلا، اليوم الثلاثاء، إجراءات البحث مع مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بعدما تم ضبطه متلبسا بنقل الركاب بدون رخصة على متن سيارته الخاصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لشرطة المرور كانت قد أوقفت موظف الأمن المذكور صباح اليوم بشارع ابن الهيثم بمنطقة العيايدة، وهو متلبس بنقل أشخاص على متن سيارته الخاصة بدون رخصة.

وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع البحث الإداري الذي تباشره مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الموضوع.

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