أمن مراكش يوقف تاجر مخدرات بحوزته 53 صفيحة من الشيرا

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، إثر كمين محكم، مساء البارحة، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، متلبسا بمسك وترويج مخدر الشيرا.

المعني بالأمر عثر بحوزته لحظة إيقافه، على صفيحة من المخدرالمذكور.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمقر إقامته، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 53 صحيفة من مخدر الشيرا بوزن إجمالي بلغ خمس كيلوغرامات، وبذلك تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبيرالحراسة النظرية، فيما تبقى الأبحاث متواصلة من أجل الوصول للشركاء المحتملين في سياق نفس القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0