أمن مراكش يوقف تاجر مخدرات بحوزته 53 صفيحة من الشيرا

نُشر بتاريخ :  2019-07-02 - 13:50
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، إثر كمين محكم، مساء البارحة، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، متلبسا بمسك وترويج مخدر الشيرا.

المعني بالأمر عثر بحوزته لحظة إيقافه، على صفيحة من المخدرالمذكور.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمقر إقامته، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 53 صحيفة من مخدر الشيرا بوزن إجمالي بلغ خمس كيلوغرامات، وبذلك تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبيرالحراسة النظرية، فيما تبقى الأبحاث متواصلة من أجل الوصول للشركاء المحتملين في سياق نفس القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الناظور.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حاوية للنفايات

هبة بريس : وجدة عثر مواطنون بحي الريكولاريس بالناظور صباح اليوم الثلاثاء 02 يوليوز الجاري …