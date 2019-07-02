أمرابط يتمنى أن يعيد منظموا “الكان” النظر في توقيت مباراة “الأسود” المقبلة

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هبة سبور
تمنى نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب الوطني المغربي، أن عيد منظموا كأس الأمم الإفريقية النظر في توقيت مباراة “أسود الأطلس” المقبلة في ثمن النهائي.
وقال أمرابط بعد نهاية مباراة “الأسود” ضد جنوب إفريقيا:”مباراتنا المقبلة في ثمن النهائي ستجرى في نفس توقيت هذا اللقاء، وستكون الحرارة مرتفعة جدا”.
وأضاف أمرابط أن الأجواء الحارة في ذلك التوقيت لا تساعد على لعب المباريات، متابعا:”كان على المسؤولين أن يجروا المباريات بعد الغروب”.
وتمنى أمرابط أن يعيد منظموا “الكان” النظر في توقيت المباريات، نظرا لحرارة الأجواء في مصر.
يشار إلى أن المنتخب المغربي نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث حصد 9 نقاط من 3 مباريات.
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المجموع 2 آراء
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Marokkii
في 13:58
مصر تلعب في اجواء باردة دائما مابعد السادسة ونحن داىما الخامسة
يوسف
في 15:03
في نظري هذه خطة محبوكة لانهاك المنتخبات الكبيرة، لفتح طريق سهل امام المنتخب المصري لكي يتواجد في النهائي والفوز بالقب بأي طريقة، ولاحظنا هذا في المجموعة السهلة التي وجد فيها المنتخب المصري مقارنتا بالمجموعات المتبقية التي كانت جلها صعبة ولعبت في اجواء حارة.