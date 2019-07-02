العثماني في ضيافة الرئيس البنمي الجديد

هبة بريس

خص الرئيس البنمي الجديد، لاورينتينو نيتو كورتيزو، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باستقبال مساء أمس الاثنين ببنما سيتي.

وجرى هذا الاستقبال إثر تمثيل العثماني للملك محمد السادس في حفل تنصيب كورتيزو رئيسا جديدا لبنما، والذي أقيمت مراسيمه بمركز المؤتمرات “أتلابا” بالعاصمة البنمية.

وقال العثماني، في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال، الذي تم بحضور سفيرة المملكة ببنما، أمامة عواد، إن “اللقاء مع السيد كورتيزو كان وديا، حيث أبلغته تحيات وتهاني جلالة الملك له وللشعب البنمي”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه أعرب للرئيس البنمي الجديد عن إرادة المغرب في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها على مختلف المستويات، مبرزا أن اللقاء تطرق أيضا “للعلاقات السياسية وقضية الصحراء المغربية”. وقد عبر السيد كورتيزو عن إرادته في تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

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