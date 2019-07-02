2730 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات باكادير

هبة بريس

نظمت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، قافلة طبية متعددة التخصصات بالجماعة القروية التامري، حيث استفادت ساكنة هذه الجماعة الى جانب ساكنة جماعة أورير تغازوت، من خدمات صحية، شملت عدة برامج صحية على امتداد أيام 28- 29 و30 يونيو 2019، وذلك بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بعمالة اكادير إدوتنان تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة، الجمعية المغربية الطبية للتضامن، عمالة اكادير إدوتنان ، وكذا الجماعة الترابية التامري وبعض فعاليات المجتمع المدني المحلية.

وتأتي هذه القافلة الطبية المتعددة التخصصات في إطار انفتاح المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، والمندوبيات التابعة لها، على فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية، من أجل النهوض بالقطاع الصحي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، محليا وجهويا، وكذا تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة والجمعية المغربية الطبية للتضامن.

ولإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية، عبأت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة أزيد من 61 مهنيا (منها 26 مهني تابع للجمعية المغربية الطبية للتضامن) من أطباء مختصين، عامين، ممرضين وأطر إدارية وتقنية، بالإضافة الى توفير مجموعة من التجهيزات البيوطبية واللوجستيكية.

وقد همت الفحوصات الطبية التخصصات التالية: طب المعدة والأمعاء، طب الغدد والسكري، طب النساء والتوليد، طب القلب والشرايين، طب الأطفال، طب أمراض الجلد، طب المفاصل والعظام، طب الأسنان، طب العيون، الطب الباطني، الجراحة العامة، الفحص بالصدى، الفحص الإشعاعي (التصوير الإشعاعي للثدي) وكذا التحاليل المخبرية.

واستفاد من خدمات هذه القافلة حوالي 2730 مواطنة ومواطن من ساكنة جماعة التامري و جماعة أورير تغازوت، حيث أجريت تحاليل مخبرية لحوالي97 مستفيدا إضافة الى 112 فحص مخبري لفيروس نقص المناعة البشرية، وعدد هام من الاستشارات الطبية المتخصصة والموزعة على النحو التالي: 243 استشارة طبية في طب المعدة والأمعاء منها 19 فحصا بالمنظار، 107 كشف في طب الأمراض الجلدية ، 85 فحصا في طب الغدد والسكري، 138 فحصا للنساء منها 95 فحصا بالصدى، 85 كشفا للأطفال، 187 استشارة طبية تتعلق بطب المفاصل والعظام، 102 فحص في طب الجهاز التنفسي، 104فحص في طب الأسنان منها 73عملية خلع الاسنان ،398 فحص في طب العيون منها114 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء ( الجلالة) ، 73 فحصا للكشف عن سرطان الثدي(11 تصويرا شعاعيا للثدي)، 52 فحصا للكشف عن سرطان عنق الرحم وكذا 295 استشارة في الطب العام و34 عملية جراحية إضافة الى 15 عملية للتبرع بالدم .

إلى جانب ذلك استفاد المرضى من كميات مهمة من الأدوية الحيوية بالمجان، وبحسب وصفات الأطباء.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى الساكنة المستفيدة التي عبرت عن ارتياحها وتقديرها لهذه المبادرة، مع تنويهها بالمجهودات التي بذلتها الأطر الطبية، التمريضية، التقنية والإدارية، وكذا السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الطبية المغربية للتضامن، من أجل إنجاح هذا العمل الإنساني النبيل الذي يرسخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

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