رونار يمنح لاعبيه يوم راحة قبل استئناف التداريب

هبة بريس - القسم الرياضي

منح الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، لاعبيه يوم راحة، قبل استئناف التداريب استعدادا لمباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها مصر إلى غاية ال19 من يوليوز الحالي.

وقرر رونار إراحة اللاعبين اليوم الثلاثاء، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في دور المجموعات، حيث نجحوا في تحقيق 3 انتصارات في 3 مباريات، جامعين بذلك العلامة الكاملة في الدور الأول.

وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداء مميزا في الدور الأول، بالرغم من الظروف الصعبة التي عاناها مع الأجواء الحارة، خاصة أن “أسود الأطلس” خاضوا مباراتين من لقاءاتهم الـ3 في الدور الأول، قبل غروب الشمس، وهو وقت تتراوح فيه الحرارة بين الـ33 والـ40.

ويلعب “الأسود” مباراتهم المقبلة في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، حيث من المنتظر أن يتعرفوا على منافسهم مساء اليوم الثلاثاء، بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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