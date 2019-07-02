الملك يبرق الحاكمة العامة لكندا : تهانينا الحارة لكم

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، السيدة جولي باييت، بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بعلاقات الصداقة المتينة والممتازة التي تربط بين المغرب وكندا، فإني أؤكد لكن عزمي الوطيد على العمل سويا معكن، من أجل تعزيز التعاون بين بلدينا سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الهيئات والمؤسسات الدولية”.

وسجل جلالته بارتياح انتخاب البلدين للرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وما يمثله ذلك من فرصة مواتية لتوطيد التعاون المغربي الكندي، ولا سيما في ما يتعلق بخدمة السلم والأمن في العالم.

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