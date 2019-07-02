جونسون يعيد ابتكار النعومة بمنتجات تركيبة جديدة طبيعية

هبة بريس

منذ أكثر من 125 سنة تعمل شركة جونسون على تطوير أفضل المنتجات الخاصة بالأطفال، وتعتبر منتجاتها أكثر لطافةحيث يمكن استخدامها لجميع الأعمار وفي جميع مراحل الحياة، وتؤمن شركة جونسون بالقوة الكبيرة للحنان كمرادف للحماية والنقاء والأمان والسعادة.

وباستماعها المستمر للأمهات اختارت شركة جونسون أن تحدث ثورة في مجموعتها بالكامل مع عبوات جديدة وتركيبة جديدة، وتأتي 8 من أصل 10 ولادات من أمهات جيل الألفية الذين يبحثون عن أفضل جودة وأمن لأطفالهم، وبالتالي يريدون منتجات صحية أصيلة وتأخذ في الاعتبار راحة الطفل.

وإدراكًا منها للحاجة إلى تلبية انتظارات الأمهات فقد أعادت جونسون تصميم منتجاتها التي أعيد تصميمها بالكامل لتوفير المزيد من الراحة: مضخات للاستخدام العملي ورموز أكثر جاذبية وأشكال أكثر راحة، إلخ. كما قام باحثونا، الذين يعتبرون رواد في مجال أبحاث العناية بالطفل، بتحسين تركيبة الشامبو والبلسم و سائل الاستحمام والحليب والمناديل، بتطوير تصميم الصابون الخاص بجونسون و مسحات القطن والزيوت وبودرة التلك.

وأصبحت المنتجات، بدون البارابين والملونات والفثالات والسلفات، تحتوي الآن على مكونات طبيعية بنسبة 96 في المائة، حيث تم اختبارها من قبل أطباء الأطفال وأطباء الأمراض الجلدية وتحتوي أيضا على صفات محسنة: مثل الامتصاص السريع والرغوة المناسبة والشطف السهل وعدم وجود بقايا والشعور الناعم، إلخ.

ولأن الاحتياجات تتغير في كل عمر نظمت جونسون مجموعتها الجديدة مع تقسيم العمر: من المولود الجديد إلى الطفل مرورا بالرضيع، وتوفر العلامة التجارية للأمهات منتجات تتلاءم مع كل طفل ومع كل احتياج.

وصممت جونسون للمواليد الجديدة مجموعة: “ملمس القطن” Cotton Touchالمصممة خصيصًا لحديثي الولادة ويحتوي على مناديل مصنوعة من 97٪ من المياه النقية ,وبودرة قطن يمتص أكثر بثلاث مرات وسائل الإستحمام 2 في 1 للجسم والشعر لا يترك أي بقايا غير مرغوب فيها , ولوشن للوجه والجسم دات إمتصاص سريع وزيت مثالي لتدليك.

ويتم نسج أول رابطة عاطفية للمولود الجديد من خلال الاتصال الجسدي وهو أمر حيوي لتطوره العاطفي والفكري. إن مجموعة المنتجات “ملمس القطن” Cotton Touchقريبة من الرقم الهيدروجيني للجلد الطبيعي للمولود الجديد: وثبت ذلك سريريًا ولا تزعج الميكروبيوم في الجلد النامي، والذي يكون 30 في المائة منه أرق وأكثر حساسية من بشرة البالغين.

وبالنسبة للرضيع تؤكد جونسون مكانتها كعلامة تجارية مبتكرة. فهي الوحيدة التي تشمل على مجموعة منتجات تلبي احتياجات يومية للعناية الكاملة لكل طفل رضيع: من حمام وترطيب وانتعاش وتغيير، وجميع المنتجات في المجموعة هي مضاضة للحساسية، ويشطف الشامبو بسهولة مثل حمام الفقاعة، أما بالنسبة للصابون فهو غني بالعوامل المرطبة والناعمة ما يجعله قابلا للاستخدام في جميع أنحاء الجسم.

ومن أجل الحصول على عناية خفيفة وناعمة ومتفوقة ومثالية للبشرة الحساسة للرضيع ، تحتفظ زيوت جونسون الجديدة برطوبة 10 أضعاف على البشرة الرطبة أكثر من أي لوشن عادي على البشرة الجافة، وتشمل مجموعة الأطفال أيضًا بودرة للأطفال وماء الكولونيا مع المكونات الطبيعية غير مسببة للحساسية.

أما بالنسبة للأطفال، فقد وضعت جونسون كل خبرتها في خدمة جلد وشعر أكثر صحة ونضارة، وتم تحسين ثلاثة مجموعات المنتجات الخاصة بالأطفال : مجموعة أولى, “قطرات لامعة” shiny drops غنية بكمية من زيت الأركان ولمسة من بروتين الحرير تترك الشعر حريري وناعم وصحي في المنظر, ومجموعة ثانية “لا تشابك بعد اليوم” No More Tangles تساعد على حل العقد أثناء الاستحمام وترطيب الشعر. أما المجموعة الثالثة للأطفال Soft & Shiny, فهي عبارة عن شامبو وبلسم في نفس الوقت 2 في 1 والذي يترك الشعر ناعما وسهل التصفيف.

سواء أكان ذلك عبارة عن حمام فقاعي أو تدليك أو تدليل فقد تم تصميم جميع منتجات جونسون الجديدة لتكون أكثر نعومة وأمان! من خلال إعادة ابتكارها لتصبح العلامة التجارية فخورة أكثر من أي وقت مضى بتقديم حلول للأطفال الرضع الذين يعيشون جزءًا من لحظات ثمينة في حياتهم وحياة أمهاتهم.

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