وزارة بوريطة: “نتمنى للمنتخب الوطني المزيد من التألق والانتصارات”

هبة بريس

هنأت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المنتخب الوطني، بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا، وانتقاله للدور الثاني برسم منافسات كأس افريقيا للأمم.

وقالت الوزارة، في تدوينة نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك’ :”هنيئا للمنتخب الوطني بفوزه الثالث على التوالي ضد منتخب جنوب إفريقيا، في الدور الأول لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم، وبتصدره لمجموعته”.

وتابعت :”تتمنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمنتخب الوطني المزيد من التألق والانتصارات في بقية المباريات القادمة إن شاء الله.”

هذا و خطف المنتخب المغربى فوزًا مثيرًا من نظيره جنوب أفريقيا، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما، امس الإثنين، على ملعب “السلام”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الامم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

أحرز مبارك بوصوفة هدف الفوز لصالح “أسود الأطلسى” فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربى رصيده إلى 9 نقاط تربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الإيفوارى الوصيف الذى فاز فى نفس التوقيت على ناميبيا.

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