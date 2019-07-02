مدرب جنوب إفريقيا: حاولنا الفوز لكننا لم ننجح

نُشر بتاريخ :  2019-07-02 - 09:16
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هبة سبور

أعرب ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا، عن حزنه لخسارة فريقه أمام المنتخب المغربي، في ثالث جولات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها مصر إلى غاية ال19 من يوليوز المقبل.

وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:”سعينا للحصول على نقاط المباراة الثلاث، غير أننا فشلنا في تحقيق ذلك”.

وأضاف، أن هذه هي كرة القدم، ولا يجب علينا أن نندم، سيأتي يوم نقيم فيه أداءنا وكيف كان يمكننا أن ندافع بشكل أفضل.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على جنوب إفريقيا، بهدف متأخر سجله اللاعب امبارك بوصوفة في الدقيقة ال90 من عمر اللقاء.

وتنتظر جنوب إفريقيا ثالثة ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط، نتائج باقي المباريات من أجل التأكد من مصيرها في البطولة الإفريقية.

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