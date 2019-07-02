طقس الثلاثاء .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة سوس، وبالسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، مع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهم سحب مدارية داخل الأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية، وستنزل أيضا أمطار جد خفيفة فوق بعض السواحل الجنوبية والوسطى، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الجنوبي وأحيانا شمالية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا شرقية بالمنطقة الشرقية، وستهب معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا شمالية بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط وبداخل كل من الشاوية، والرحامنة، وعبدة، والشياظمة، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و25 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و31 درجة بالمرتفعات، والساحل المتوسطي، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 31 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومنطقة سوس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و45 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان عند بداية الصباح ما بين الداخلة ولكويرة.

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