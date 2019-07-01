غريب بجرسيف : تقديم مراسل “هبة بريس” لوكيل الملك بتهمة انتقاد المدارس الخصوصية

هبة بريس - الرباط

تفاجأت ادارة “هبة بريس” باستدعاء مراسل هبة بريس من لدن الشرطة للاستماع اليه بعد تدوينة فيسبوكية انتقد فيها المدارس الخصوصية التي ترفض تسليم نتائج الدورة الاخيرة بمبرر ضرورة دفع المستحقات المالية المتبقية لدى الاباء.

وانتقد مراسل هبة بريس جل المدراس الخصوصية بالمغرب دون الاشارة الى أي اسم يذكر مما يعني أن الانتقاد صائب ولا يحمل أي تحامل غير ان صاحب مؤسسة خصوصية بجرسيف كان له راي اخر حيث قدم شكاية ضد مراسل “هبة بريس” .

وسيعرض على انظار وكيل الملك مراسل “هبة بريس” غذا الثلاثاء في صورة توحي ان الاخير اقترف جرما كبيرا علما ان مراسلنا انتقد اجمالا القطاع التربوي الخصوصي وهو ما كان يلزم من الجهات المعنية اسقاط الدعوى في قسم الشرطة لعدم توفر صاحب المؤسسة على أي دليل ادانة .

واذ تسجل هبة بريس استنكارها للطريقة التي يريد بها صاحب المؤسسة اسكات الاقلام الجادة تؤكد ان الاخير تعامل مع الموضوع بحساسية زائدة الشيء الذي يؤكد ان صاحب مجموعة مداس المعطاوي طالب فعلا باستخلاص مستحقاته المالية قبل تسليم النتائج النهائية لتلاميذ لا ذنب لهم سوى ان ابائهم تأخروا عن تسديد ما عليهم من مال .

وتشعر هبة بريس الراي العام ان متابعة مراسلها بجرسيف بتهمة خالية من أي دليل ثابت هو تكريس للتضييق وطريقة غير صحيحة اطلاقا للتخويف كما تتمنى ان يأخد بعين المنطق الصفة الاعتبارية لمراسلها بجرسيف وانزال العدل وتطبيقه بصوره المثلى.

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