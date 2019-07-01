نجلة المهداوي تحصد المرتبة الأولى وتغالب دموع فرحها في غياب والدها

هبة بريس - الرباط

حصلت نجلة الصحافي المعتقل حميد المهداوي، سولفا المهداوي، التي تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة محمد بن عبد الله بمدينة سلا، على الرتبة الأولى بمعدل قوي عادل 9,16.

وتحصلت سولفا المهداوي على المعدل القوي، بالرغم من الظروف العائلية المؤثرة التي تعيشها رفقة والدتها وشقيقها الأصغر، في غياب والدها الصحافي المعتقل حميد المهداوي، والذي يشكل غيابه فراغ كبير داخل العائلة الصغيرة .

هذا وأقيمت اليوم الاثنين بمدرسة محمد بن عبد الله بمدينة سلا، حفلة خاصة تم من خلالها تتويج التلاميذ المتوفقين والمتحصلين على الرتب الأولى بالصف، حيث كانت من بينهم التلميذة سولفا المهداوي والتي غالبت دموع فرحها حزنا بغياب والدها ومعلمها الأول.

وعلقت زوجة حميد المهداوي على نتيجة ابنتها القوية بالقول، ”هنيئا حبيبتي سلافة… هنيئا لك بالرتبة الأولى…رغم كل شيء…هنيئا لك ياحميد…إنه الإمتداد ياسادة“.

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