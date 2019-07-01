قضاء مكناس يقول كلمته في حق الأستاذة المتزوجة برجلين

ع محياوي ـ هبة بريس

أدانت ابتدائية مكناس، مساء اليوم الاثنين 01 يوليوز الجاري، الأستاذة ” م – ف ” التي جمعت بين رجلين بسنتين سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم تعويضا للمطالب بالحق المدني، وبـ 1500 درهم غرامة.

وكانت هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي، قد وضعت المتهمة التي تبلغ من العمر 30 سنة ، في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن قرر وكيل الملك بذات المحكمة متابعتها بتهم “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب”.

الأستاذة المذكورة، تنحدر من مدينة مكناس وتعمل مدرسة بإحدى الثانويات الإعدادية بجهة الرباط / سلا ، فيما زوجها الأول “ب – ب ” صاحب شركة، يقيم بنواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني ” ع – ح ” الجندي برتبة قائد بأوسرد، فينحدر من نواحي اقليم الراشيدية.

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