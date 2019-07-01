برلمانية تدعو إلى تخصيص دعم مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس ـ الرباط
دعت ميمونة أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الرفع من قيمة المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجعلها مباشرة على غرار الدعم المخصص للأرامل.
وأضافت النائبة البرلمانية، تعقيبا على جواب وزير الاقتصاد والمالية، في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية الإثنين، أن مجهودات الحكومة في هذا المضمار مشكورة، وحققت نجاحات مهمة وغير مسبوقة.
وأردفت أنه رغم االمجهودات الحكومية المقدرة، إلا أن النفقات المخصصة للأنشطة المدرة للدخل لذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى ضعيفة جدا نظرا للظروف التي لا تسمح لهذه الفئة بمزاولة والقيام بهذه الأنشطة.
وفي نفس السياق، ثمنت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، المسار التراكمي لمنظومة الدعم التي تبلورت في منظومة الدعم المتكاملة من خلا ل السجل الاجتماعي الموحد، وأشادت بمخرجات مناظرة الجبايات التي أكدت على البعد التضامني، مطالبة بإيلائه العناية اللازمة في المستقبل.
علي أو عمو
في 00:28
المغاربة ليسوا غرباء عن وطنهم لتُمنح لهم مساعدة و لكنهم يحتاجون الى منحهم حقوقهم المشروعة التي تضمنها جميع المواثق الدولية و الإنسانية.. و الله عيب أن تُمنح صدقة لمواطن في وطنه الذي من الواجب ان يحصل فيه على حقوقه كاملة لكون المغرب بلداً غنياً بموارده الطبيعية الهائلة.
معاق
في 01:09
كان حريا بالدولة ايلاءنا نحن المعاقين مانستحقه من عناية من الجانب الانساني كيف لي وانا في عقدي السادس ان اكفل ابناءي واعاقة رجلي تمنعني ولم ارضى يوما في حياتي مد يدي لاحد حتى المقربين…من واجب الدولة اعانة الشيوخ والارامل ماديا