برلمانية تدعو إلى تخصيص دعم مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس ـ الرباط

دعت ميمونة أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الرفع من قيمة المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجعلها مباشرة على غرار الدعم المخصص للأرامل.

وأضافت النائبة البرلمانية، تعقيبا على جواب وزير الاقتصاد والمالية، في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية الإثنين، أن مجهودات الحكومة في هذا المضمار مشكورة، وحققت نجاحات مهمة وغير مسبوقة.

وأردفت أنه رغم االمجهودات الحكومية المقدرة، إلا أن النفقات المخصصة للأنشطة المدرة للدخل لذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى ضعيفة جدا نظرا للظروف التي لا تسمح لهذه الفئة بمزاولة والقيام بهذه الأنشطة.

وفي نفس السياق، ثمنت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، المسار التراكمي لمنظومة الدعم التي تبلورت في منظومة الدعم المتكاملة من خلا ل السجل الاجتماعي الموحد، وأشادت بمخرجات مناظرة الجبايات التي أكدت على البعد التضامني، مطالبة بإيلائه العناية اللازمة في المستقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0