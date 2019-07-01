بوستة تتباحث مع كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة

هبة بريس ـ و م ع

جرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة، السيد مارك لانكاستر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق يومين.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المسؤولين، أعربا خلال هذه المباحثات عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة وللدينامية الإيجابية لتطورها.

وأبرزت السيدة بوستة مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرة، بشكل خاص، إلى التطور الذي يعرفه المغرب بوصفه بلدا مستقرا في المنطقة والمزايا والتجربة التي تحظى بها المملكة في مختلف مجالات التعاون جنوب-جنوب، ولاسيما في الدفاع والأمن.

ومن جهته، أكد السيد لانكاستر الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع المغرب، لاسيما في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلق بين البلدين في يوليوز 2018 بلندن، وفي سياق ما بعد البريكسيت.

كما احتلت القضية الوطنية، يقول البلاغ، حيزا في المباحثات، خصوصا، على ضوء الموقف البناء للمملكة المتحدة التي دعت الى حل سياسي، عادل، براغماتي ودائم، خلال اعتماد القرار 2468 حول الصحراء المغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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