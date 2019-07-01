بوصوفة: لا يجب أن نكون مغترين بما حققناه

هبة بريس ـ رياضة

قال مبارك بوصوقة، مسجل هدف الانتصار على جنوب افريقيا، إن المباراة لم تكن سهلة، وأن الانتصار لا يحب أن يجعلهم يغتروا وأن يتعاملوا بواقعية مع الأدوار المقبلة من منافسات كأس أمم افريقيا.

وأضاف بوصوفة، في تصريحات مقتضبة، عقب مباراة المغرب وجنوب افريقيا، أدلى بها لقناة “بين سبورت”، إن الشوط الأول من المباراة كان صعبا، لكنهم تمكنوا من السيطرة على المباراة في الشوط الثاني، ومن خلق العديد من الفرص التي أدت إلى تسجيل هدف الانتصار.

وبخصوص نظرته إلى المباريات المقبلة، رد بوصوفة، بأنه يجب عليهم أن لا يغتروا بخروجهم منتصرين من الدور الأول في كل المباريات، وأن يتعاملوا مع المباريات المقبلة بواقعية وتركيز كبير.

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