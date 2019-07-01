بني ملال تشهد انطلاق حملة واسعة للنظافة

هبة بريس ـ بني ملال

تنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل، انطلقت زوال يوم السبت 29 يونيو الجاري حملة كبيرة وموسعة للنظافة ستشمل الشوارع الكبرى والنقط السوداء وجميع أحياء مدينة بني ملال، وذلك من أجل منحها الرونق الجديد والنظافة المثالية التي تستحقها.

هذا وقد سخرت لهذه الحملة التي ستستمر على مدى أربعة أيام، آليات ويد عاملة مهمة، حيث تم تعبئة أزيد من 80 من العمال و 20 آلية من جرافات و ممهدات الطريق و كاسحات ميكانيكية و شاحنات من الحجم الكبير والمتوسط…

وتندرج هذه المبادرة التي شارك فيها كل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لبني ملال، وجماعة بني ملال، والانعاش الوطني ومصالح التجهيز والوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة و شركة النظافة كازا تكنيك، في المجهودات المبذولة لجعل مدينة بني ملال في مستوى حدث تنظيم واستقبال الضيوف وزوار المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سينظم في دورته الثانية خلال الفترة الممتدة من 03 الى 07 يوليوز 2019.

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