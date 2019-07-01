للمرة الثانية.. بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

توج امبارك بوصوفة بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي، ونظيره الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل بوصوفة هدف الانتصار لصالح “أسود الأطلس”، في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وإلى جانب الهدف، فقد قدم بوصوفة مباراة مميزة على مستوى وسط الميدان، حيث ساهم في خلق التوازن بين الخط الخلفي والأماني للمنتخب.

يشار إلى أن بوصوفة سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى للمنتخب بالبطولة، والتي جمعتهم بناميبيا.

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