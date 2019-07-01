أمن طنجة المتوسط يوقف ايطاليا حاول تهريب العاب نارية

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت مصالح امن منطقةً ميناء طنجة المتوسط بداية الاسبوع المنصرم من توقيف شخص كان على متن سيارة نفعية قادمة من إيطاليا و متوجهة الى الدارالبيضاء و بحوزته 1891 من الشهب الاصطناعية و التي تم حجزها مدسوسة بعناية مع حقائب خاصة بالسائق قصد التمويه .

و أسفرت عملية التفتيش بواسطة الكلاب البوليسية المدربة عن الكشف عن عدة علب ملفوفة و مغلفة بعناية داخل السيارة .

المعني 45 سنة تم توقيفه و احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد استكمال الابحاث حول الموضوع باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

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